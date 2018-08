Diepvriezers vol eten gedumpt langs weg 07 augustus 2018

In de Musschaverstraat in Gent op de grens met Nevele is maandagochtend een extreem geval van sluikstorten opgemerkt. Langs de weg werden twee diepvriezers gevuld met rottend voedsel en vlees gedumpt. Geen mooi zicht, zeker niet met de hoge temperaturen van de afgelopen dagen. De burgemeester van Nevele, Johan Cornelis (CD&V), was woedend. Hij besloot een bericht richting de sluikstorters online te zetten. "Je houdt het niet voor mogelijk!", zegt hij. "Aan de onverlaten die dit gedaan hebben, nog nooit beelden gezien van mensen die honger hebben? Nog nooit gehoord van burgerzin? Dit is verwerpelijk!" De burgemeester nam contact op met de bevoegde instanties om de diepvriezers te komen ophalen. (DJG)