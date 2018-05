Diefstal opgelost via Facebook 02 mei 2018

02u27 1

Facebook is het medium om verloren voorwerpen terug te vinden, zaken te verkopen of misdaad op te lossen. Een vrouw uit Wondelgem zette zondagavond rond 19 uur een bericht in de Facebookgroep 'Wondelgem Waakt' dat er een dief langsgeweest was en ze de politie verwittigd had. Bij het bericht een foto van de vluchtende dief. De buurt schoot direct in actie en het duurde niet lang vooraleer de man gezien was. Hij was iets verderop met zijn fiets gevallen en vluchtte te voet verder weg. Drie uur later kwam de melding dat de fiets gezien was door een toevallige passant. De vrouw kreeg haar gestolen goederen terug.





"In zo'n situatie is het belangrijk eerst en vooral de politie te verwittigen. Daarnaast hebben de buurtinformatienetwerken zeker hun nut, sociale controle in een buurt is belangrijk.", zegt woordvoerster bij de Gentse politie, Valentine Van den Boogaerde. (DJG)