Dief wil slachtoffer knuffelen in rechtbank 23 februari 2018

Bij de meeste rechtszaken moeten de aanwezige slachtoffers tevreden zijn met een schuchtere "Het spijt mij" van de beklaagde. Gisteren pakte een 51-jarige Irakees, die verschillende namen, geboortedata en nationaliteiten heeft, het anders aan. Hij wilde de vrouw die hij in 2016 in dronken toestand beroofd had een knuffel geven. In Gent-Sint-Pieters had hij haar handtas ontvreemd. Hij was daarmee niet aan zijn proefstuk toe, hij heeft een strafrechterlijk verleden om 'u' tegen te zeggen. De feiten uit 2016 herinnert hij zich naar eigen zeggen niet meer. "Maar ik geloof het wel, als jullie zeggen dat ik iets fouts gedaan heb", zei hij. De man wil vooral niet naar de cel, en is bereid om een werkstraf uit te voeren. Of hij zijn zin krijgt, wordt duidelijk op 22 maart. (OSG)