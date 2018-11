Dief van motorfiets werd teruggevonden via Facebookpost: enkele maanden cel dreigt Sam Ooghe

12 november 2018

13u25 0 Gent Een Gentenaar die in juni een motorfiets stal en gevonden werd na een veelvuldig gedeelde Facebookpost, riskeert voor de correctionele rechtbank enkele maanden cel en 800 euro .

De man moest zich maandagvoormiddag verantwoorden voor rechter Anthony Van Mol. De politie was de man op het spoor gekomen na een bericht van het slachtoffer op Facebook, dat veel gedeeld werd. Het leidde tot een tip en een huiszoeking bij de beklaagde. De man verklaarde in eerste instantie nog dat hij de motorfiets verwaarloosd had aangetroffen. Later ging hij alsnog over tot een bekentenis. De beklaagde staat ook terecht voor het stelen van een portefeuille.

Dat de man al een serieus strafverleden heeft, spreekt niet in zijn voordeel. Maandag daagde hij ook niet op tijdens de behandeling van zijn zaak. Het parket vraagt enkele maanden cel en 800 euro boete. De verdediging wil een straf met probatie-uitstel. Het vonnis valt over twee weken.