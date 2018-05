Dief toont geen berouw: "Mijn fiets was ook gestolen" 08 mei 2018

Een man uit het Gentse is veroordeeld tot een korte celstraf met uitstel voor het stelen van een fiets in het stadcentrum. Dat zo'n banale diefstal voor de correctionele rechtbank komt, is ongewoon, en is helemaal het gevolg van de houding van de dief zelf. Hij kreeg een minnelijke schikking voorgesteld, maar weigerde alle medewerking. "Mijn fiets was ook gestolen", klonk zijn uitleg.





Rechter Caroline Blomme volgde die redenering niet. "Als iedereen zo zou denken, ontstaat een keten van diefstallen waaraan geen einde komt." De dief moet 400 euro boete betalen, en heeft nu bovendien een strafblad. Met de minnelijke schikking zou dat niet het geval geweest zijn. (OSG)