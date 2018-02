Dief te kijk gezet op Facebook 01 februari 2018

02u50 0 Gent Dicomp, een computer- en multimediawinkel op de Brugsesteenweg in Mariakerke was dinsdagmiddag om 14.15 uur het slachtoffer van een dief of in hun woorden 'een man die vergeten is om te betalen'.

De eigenaar van de winkel besloot om de beelden van de diefstal op hun Facebookpagina te zetten. De beelden vanuit verschillende hoeken gaven een duidelijke weergave van de man, met volgend opschrift: "Dief Gezocht! De man die vandaag een kapotgescheurde verpakking heeft achtergelaten in de winkel en de inhoud vergeten betalen is, wordt vriendelijk verzocht te komen betalen."





Veel respons

Didier, de winkeleigenaar is verbaasd van de vele reacties, "Ik had zo'n respons niet verwacht.", zegt hij onder de indruk. "Er hebben zeer veel mensen het bericht gedeeld en bekeken, met resultaat. Ik hoop dat de man wordt gevat, ook al was zijn buit klein. Het ging om een controller van 30 euro." De politie bevestigt ook dat ze een onderzoek zijn gestart en een positieve identificatie hebben op basis van de beelden.





(DJG)