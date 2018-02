Dief steelt fiets van man met fysieke beperking 09 februari 2018

02u28 0 Gent Een fiets stelen van een persoon met lichamelijke beperking, het is een 'talent' dat weinigen gegeven is. In Gent gebeurde het.

Een man met lichamelijk beperking stond woensdagavond in de gekende krantenwinkel 'Paparazzi' in de Mageleinstraat, toen hij vanop afstand zag hoe zijn fiets - een witte mountainbike - gestolen werd. Eigenaar Salah-Edine die de beelden op de Facebookpagina van 'Paparazzi' zette, spreekt van een 'enorm trieste zaak'. "Ik heb medelijden met die jongen, de eigenaar. Hij heeft het al moeilijk genoeg met zijn fysieke beperking. Die jongen moest nu in mijn winkel nog een ticket kopen voor de bus, te voet ging niet. Harteloos noem ik zo'n diefstal. Hopelijk krijgt hij zijn fiets terug en wordt de dader gevonden, of komt er toch een oplossing voor hem." De dader is op camerabeelden te zien, hij droeg een grijze muts, zwarte jas met eronder een blauwe pull. Alle tips zijn welkom via 09/266.61.11 of meldpunt@politie.gent.be (DJG)