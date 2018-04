Dief Sint-Lucas krijgt genade van rechter 20 april 2018

"Meneer, begrijp het goed: we geven u een kans." Rechter Caroline Blomme kan een strenge tante zijn, maar wie zijn leven echt op de sporen wil zetten, krijgt vaak genade. Een 43-jarige Gentenaar was in november 2015 nog maar net uit de gevangenis, of hij had alweer een diefstal gepleegd. Dit keer in de cafetaria van AZ Sint-Lucas. Normaal voldoende om een nieuwe effectieve celstraf te krijgen, maar omdat de man werk vond als leerkracht, zelf begeleiding zocht voor zijn verslaving en vast bij zijn vriendin woont, kreeg hij een straf met uitstel. Gaat hij in de fout, dan moet hij toch een jaar naar de cel.





