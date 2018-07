Dief op heterdaad betrapt in sportclub JEFFREY DUJARDIN

16 juli 2018

17u01 0

In een sportclub aan de Zavelput in Sint-Amandsberg is zondagnamiddag een dief op heterdaad betrapt. De man probeerde geld uit een kassa te ontvreemden. De verdachte, een 34-jarige man uit Gent, bekende. Hij had bovendien een tas mee waarin inbrekersmateriaal werd aangetroffen. De verdachte was al bekend voor verschillende feiten en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vroeg zijn aanhouding.