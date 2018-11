Dief laat zonnebril in jasje verdwijnen: “Wat kunnen we eraan doen?” Wouter Spillebeen

17 november 2018

16u39 0 Gent Optiek Hulpiau in de Brusselsesteenweg in Gentbrugge is donderdag het slachtoffer geworden van een listige dief. “Hij zorgde ervoor dat we pas laat zagen dat een bril verdwenen was”, zegt uitbaatster Regine Hulpiau.

Een verkoopster was donderdagnamiddag alleen in de winkel toen de dief rond 15.20 uur binnen kwam. “De verkoopster was een oogtest aan het uitvoeren bij klanten”, vertelt Regine Hulpiau. “De dief paste ondertussen een paar zonnebrillen.” Op de beelden van de bewakingscamera is duidelijk te zien dat de man met een jasje in zijn hand twee zonnebrillen uit het rek haalt om ze uit te proberen. Dan zet hij een van de brillen terug terwijl hij de andere in de zak van het jasje laat verdwijnen.

Verdwijntruc

Daarna nam de dief een zonnebril uit de etalage die hij op de plaats van de gestolen bril zette. “Zo zagen we niet meteen dat een bril verdwenen was, want het rek staat pal in ons gezichtsveld”, gaat Hulpiau verder. De gestolen bril is ongeveer 200 euro waard.

Het is niet de eerste keer dat de optiek dieven over de vloer krijgt. “In de tien jaar dat ik hier werk, hebben ze al een tiental keer de verdwijntruc toegepast”, zegt Hulpiau. “Maar wat kunnen we eraan doen?”

Wie de dader herkent, die volgens de verkoopster Nederlands sprak met een vermoedelijk Pools accent, kan contact opnemen met de politie op het nummer 9 266 61 30.