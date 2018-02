Dief "in de war door medicatie" 10 februari 2018

Een Gentse dief die betrapt werd in de Veldstraat moest zich voor de zoveelste keer voor de rechter verantwoorden. Zeven jaar geleden werd hij nog veroordeeld tot vijf jaar cel, maar hij is nog altijd niet gestopt. "Hij had een kniptang en een mesje mee om de beveiliging uit te snijden, dus hij was speciaal gekomen om te stelen", pleitte de procureur, die een celstraf van een jaar en een boete van 1.200 euro vorderde. "Ik weet dat ik me geen stommiteiten meer kan veroorloven, maar ik was in de war door de medicatie die ik nam", zei de beklaagde.





Hij verscheen in de rechtbank met krukken omdat hij revalideert van een verkeersongeval. "Maar die krukken had je tijdens de diefstallen toch niet nodig", merkte de procureur op.





Vonnis op 22 februari. (WSG)