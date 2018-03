Dief gevat in Mediamarkt 29 maart 2018

In een filiaal van de Mediamarkt in de Oudenaardsesteenweg, is een man door een bewakingsagent tegengehouden nadat hij de kassa was voorbijgegaan zonder de goederen aan te bieden die hij bij zich had. Hij had elektronica mee ter waarde van 329 euro. De man reageerde agressief tegen de bewakingsagent toen hij werd tegengehouden. De verdachte, een 35-jarige man uit Gent, werd meegenomen door de politie. Hij bekende de feiten en betaalde het verschuldigde bedrag terug aan de winkel. Het parket startte de procedure Bemiddeling in Strafzaken (BIS) op. Bij deze procedure wordt de man door het parket een aantal voorwaarden opgelegd en wordt hij opgevolgd door een justitie-assistent.





(DJG)