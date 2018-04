Dief Brantano betrapt, achtervolgd en gevat 23 april 2018

De politie heeft gisterochtend een winkeldief kunnen vatten. De man ging in de Brantano in Gent aan de haal met schoenen, een rugzak en ondergoed. Hij liep de kassa zomaar voorbij, maar zijn manoeuvre werd doorzien. De Evergemnaar van 28 zette het op een lopen en vluchtte met zijn wagen. De politie kon hem onderscheppen in Evergem. In juni zal de man zich al moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Gent. (OSG)