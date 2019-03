Deze verkeerslichten roepen op om veganist te worden Erik De Troyer

07 maart 2019

Aan de Jan Delvinlaan zijn verkeerslichten opgedoken die meer zeggen dan enkel wanneer men moet stoppen of doorrijden. Het rode licht kreeg er de boodschap ‘Stop Meat’, vrij vertaald stop met vlees eten. Bij groene licht krijgen automobilisten dan weer de boodschap ‘Go Vegan’ (word veganist). De boodschap werd aangebracht door een doorzichtige folie aan te brengen op de lichten. Gent is niet de eerste stad die dergelijke verkeerslichten krijgt. Eerder doken ze ook al op in Brussel, Waver en Ottignies. Wie er precies achter de actie schuil gaat is niet bekend. Vooralsnog heeft geen enkele organisatie de guerilla-marketingactie geclaimd. De kans lijkt ook klein dat dit nog zal gebeuren aangezien er boetes tot 350 euro staan op het bekladden van verkeerslichten.