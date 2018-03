Deze onsluitingswegen worden zeker géén zone 30 16 maart 2018

0

De stad heeft nu al een lijst met de ontsluitingswegen. Daar geldt een snelheid van 50 tot 70 per uur, afhankelijk van het type weg.





4 Wondelgem: De Botestraat wordt de doorgaande weg met 50 per uur. Het gebied tussen de R4, Brugsevaart, Morekstraat/Evergemsesteenweg en Zandstraat wordt wel volledig zone 30.





4 Gentbrugge en Moscou-Vogelhoek: Op de as Henri Pirennelaan /Emile Verhaerenlaan / Weverbosdreef en de as Braemstraat / Braemkasteelstraat zal een snelheid van 50 kilometer per uur gelden.





4 Zwijnaarde: De Klossestraat (westen van N60) en de Grotesteenweg-Zuid





4 Drongen: Mariakerksesteenweg, Merendreesesteenweg en Beekstraat, Catriestraat





4 Sint-Amandsberg: De Nieuweweg, Antwerpsesteenweg, Motorstraat en Hogeweg. (EDG)





