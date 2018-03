Deze crèche kan op een uurtje verhuizen 08 maart 2018

02u51 0 Gent De stad Gent heeft voortaan een kindercrèche die op een uurtje verhuisd kan worden. De Biotoop creëerde met houten panelen de volledige inboedel van zo'n kinderopvang.

Er is een verschoningstafel, een eettafel met stoeltjes en wanden om het speelgebied af te bakenen. Het kan allemaal in een oogwenk in elkaar gezet worden zonder dat er zelfs maar een schroef aan te pas komt én last, but not least: alles past in een bestelwagen.





"Ouders die een opleiding willen volgen of op zoek zijn naar werk, missen vaak de boot omdat hun opvangvraag laat komt en de kinderopvangplaatsen volzet zijn. Voor meer kinderopvangplaatsen is het wachten op subsidies van Vlaanderen. Met deze pop-up onderzoeken we of een verplaatsbare kinderopvang een antwoord kan bieden op kortdurende opvangvragen in kader van opleiding of tewerkstelling.'We zullen deze vooral inzetten op jobbeurzen. Jonge ouders kunnen er zorgeloos solliciteren, terwijl de kinderen in de opvang zitten", leggen Bjorn Martens van de de dienst Kinderopvang bij de stad Gent en schepen Elke Decruynaere (Groen) uit.





Om de crèche te ontwikkelen werd een wedstrijd uitgeschreven. De Biotoop, een Gents bedrijf dat zowel crèches runt als meubels ontwerpt, kwam als winnaar uit de bus.





(EDG)