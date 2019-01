Design en vinylplaten op één adres Erik De Troyer

10 januari 2019

20u54 0 Gent In de Onderstraat is The Manufactory een nieuwe hippe stek. Drie vrienden verenigen er hun passie voor Belgisch design, mode en muziek én je kan er ook nog iets drinken of lekker lunchen.

Joke Vandenabeele (25), haar partner Quinten Cormenier (26) en Evelien Vervecken (27) runnen samen de nieuwe zaak op een steenworp van de Langemunt. “Evelien en ik zijn al vele jaren bezig met design. We hebben in ons land vele goeie ontwerpers. We kiezen die zelf uit en topkwaliteit is de voornaamste vereiste”, legt Joke uit. Eigenlijk kan er zowat alles van design worden gekocht. Van meubels en keramiek tot verlichting en mode.

Achteraan de zaak is dan weer een luisterbar gevestigd. Men kan er vinylplaten beluisteren met een koptelefoon. Er is een speciale luisterkamer voor ingericht. Alle platen zijn te koop. “Onze designstukken zijn Belgisch, maar de muziek komt van overal ter wereld. We hebben ervoor gekozen geen pop-up te openen, maar het meteen van de eerste keer goed te doen”, zegt Joke.

The Manufactory is elke dag open van 10 tot 20 uur, behalve op dinsdag (gesloten) en op vrijdag (open tot 22u).