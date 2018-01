Dertiende inbraak dit jaar 26 januari 2018

De politie stelde woensdagavond voor de dertiende keer dit jaar een inbraak vast in de Gentse deelgemeente Wondelgem. Dit keer sloegen de daders toe in de Molenwalstraat tussen 18.30 en 19.45 uur terwijl de bewoners niet thuis waren. Ze probeerden eerst de achterdeur te forceren, maar geraakten niet binnen. "Uiteindelijk hebben ze een raam van de woonkamer open gekregen en de hele bovenverdieping overhoop gehaald", zegt slachtoffer Bianca Valent. "Toen we thuiskwamen, zagen we dat de lichten boven brandden. Waarschijnlijk zijn ze dan op de vlucht geslagen." Voorlopig is het onduidelijk wat allemaal weg is. De bewoners doen een oproep naar getuigen om zich te melden bij de politie. (JEW)