Dertien chefs loven Gentse gastronomie in “rock-’n-roll kookboek” Wouter Spillebeen

21 februari 2019

13u01 0 Gent Dertien van de beste Gentse chefs geven in het nieuwe boek XIII Gent hun visie op de eigenzinnige culinaire identiteit van de stad. Auteur Femke Vandevelde wil zo onderzoeken waarom Gent de laatste jaren zo’n aantrekkingskracht uitoefent op culinaire trendsetters. “Onze dertien geselecteerde chefs zwemmen graag tegen de stroom in, nemen risico’s en gaan uitdagingen aan.”

Gent is niet altijd een hotspot geweest voor culinaire hoogstandjes, maar daar is de laatste jaren verandering in gekomen. Met de komst van chefs zoals Kobe Desramaults, Michaël Vrijmoed en de andere koks in het boek, boomt de stad op het gastronomische vlak. Net dat wil culinair recensent en food-writer Femke Vandevelde met haar boek XIII Gent aantonen. “Elke week komen er nieuwe zaken bij en staan zelfs nog heel wat nieuwe restaurants en foodconcepten in de steigers”, schrijft ze.

De dertien chefs, die werken in de beste Gentse restaurants zoals Taxi’s & Upper, Oak, Vos en Aroy Aroy beschrijven hoe ze vaak door eigenzinnigheid in Gent hun ideale uitvalsbasis vonden. De interviews gaan gepaard met prachtige foto’s van de chefs, hun gerechten en de Arteveldestad zelf, genomen door culinair fotograaf Pieter D’Hoop.

Daarnaast schreven de chefs hun drie favoriete recepten neer, met uitzondering van Kobe Desramaults, die zijn rebelse imago waarmaakt. “Ik schrijf nooit recepten uit”, legt hij uit in het boek. “Dagelijks veranderen er een aantal gerechten. Waarom zou je de natuur willen vastleggen als die in essentie niet te controleren valt?”

Het “rock-‘n-roll” kookboek XIII Gent wordt uitgegeven door Lannoo en ligt nu in de rekken.