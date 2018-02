Derde topaffiche in acht dagen tijd voor AA Gent Ladies 02 februari 2018

02u28 0 Gent AA Gent Ladies staat voor de derde topmatch in acht dagen tijd. Deze keer wordt Genk de tegenstander.

Vrouwenvoetbal

Super League

Nadat vorige vrijdag Anderlecht na verlengingen uit de Beker van België werd gewipt, verloor blauw-wit dinsdagavond met het kleinste verschil de competitiematch bij Anderlecht, autoritair leider in de Super League. Vanavond zakt Genk Ladies naar Oostakker af. Genk en Gent staan in april in de halve finale van de Beker tegenover elkaar.





"Voor de match vanavond is Isabelle Iliano onzeker", verduidelijkt trainer Dave Mattheus. "Zij liep dinsdagavond een lichte contractuur op. Emma Van Britsom zal na examens weer beschikbaar zijn, Lotte De Wilde wellicht nog niet. De match tegen Genk Ladies is belangrijk voor de tweede plaats. We willen dit seizoen zo hoog mogelijk eindigen. Dus pakken we in een rechtstreeks duel voor eigen volk beter de drie punten. Dinsdag op Anderlecht zat een punt er zeker in. Anderlecht was de eerste twintig minuten dominant, maar daarna verliep de partij toch evenwichtig. De enige goal viel dicht tegen het einde. Kort nadat wij tot twee keer toe een strafschop claimden." (FHN)