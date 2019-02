Derde klimaatmars op week tijd lokt minder volk: 600 studenten en scholieren trekken van stadshal naar Blandijn Yannick De Spiegeleir

27 februari 2019

17u52 0 Gent In tegenstelling tot de duizenden betogers van afgelopen donderdag en zondag kon de derde Gentse klimaatmars in een week tijd slechts 600 actievoerders op de been brengen. Onder hen wel bekende Gentenaar Nic Balthazar. “Actie voeren voor het klimaat is bij ons een familiezaak”, lacht hij.

Yuni Mertens van ‘Students for Climate’ ontkende het niet bij de start van de betoging. Vooraf werd gehoopt op 1.000 betogers, maar uiteindelijk kwam er slechts een 600-tal betogers opdagen. Ongetwijfeld speelde het mooie weer en de vrije namiddag voor de scholieren een rol. “Misschien moeten we voortaan ook kiezen voor donderdag als vaste dag om te betogen”, opperde Yuni. De betogers kregen begeleiding van de politie, inclusief de helikopter die ook bij de vorige klimaatmarsen boven het centrum van Gent cirkelde. Ook present: spitsvondige klimaatslogans zoals ‘ik ben een maat van het klimaat’ en ‘Wij eisen ijs’ én Nic Balthazar, de bekendste klimaatactivist van Gent. “Toen ik jong was, waren we blij als er 500 kwam opdagen voor een klimaatbetoging. Nu is het nog maar drie dagen geleden dat de vorige grote klimaatmars plaatsvond. Dit is niet abnormaal. Zelf ben ik al lang bezig met de strijd voor het klimaat. Daarom wou ik er graag bij zijn. Bij ons is het trouwens een familiezaak die van vader op dochter wordt overgezet”, lacht Balthazar.