Dendermondse kunstenares Nathalie Pien exposeert in Ghelamco Arena Geert De Rycke

18 februari 2019

19u40 0 Gent Kunstenares Nathalie Pien exposeert binnenkort op een wel erg bijzondere locatie: de Rolf Benz Lounge van de Ghelamco Arena, thuishaven van voetbalclub KAA Gent.

“Voor ‘Voetbalpassie’ liet ik me inspireren door de club KAA Gent en zijn supporters. De club heeft een heldhaftig bestaan van vallen en opstaan achter de rug. Ze hebben er krijgers met een bende supporters achter hen”, zegt kunstenares Nathalie Pien. “Tijdens de vernissage van de expo in de Rolf Benz Lounge van de Ghelamco Arena in Gent onthul ik een nieuw schilderij. Verder zullen er een tiental kleurrijke en krachtige werken van mijn hand te zien zijn.” Gelijklopend is er in de lounge ook een expo van keramist Lieven Vandeputte.

Dat Pien mag exposeren in de lounge van het Gentse stadion heeft ze te danken aan de mensen van interieurzaak Van Der Waerden uit Denderleeuw. “Zij bemeubelen de volledige lounge met hun franchisemerk Rolf Benz. We leerden elkaar kennen via netwerkorganisatie BNI, het klikte meteen en sindsdien werken we samen.”

De expo opent op donderdag 28 februari en is elke weekdag open van 13.30 tot 18 uur of na afspraak. En dat nog tot 30 april 2019.