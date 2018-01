Den Besten Boef: Komkommertijd 03u00 0 James Arthur Patrick Cox nam de prijs voor 'Besten Boef' in ontvangst in naam van alle personeelsleden bij Komkommertijd.

Wie zijn maag wil vullen, is aan het juiste adres in 'Den Besten Boef' van Gent. Patrick Cox nam de prijs in ontvangst namens Komkommertijd. Het vegetarisch buffetrestaurant liet 'superbakkerij' De Superette en slijterij De Roos achter zich in de stembusgang. De man met de lange haren werd niet gespaard door Matthys en De Winter. "Als hij kookt, bindt hij zijn lange haren wel samen hoor. En zijn baard ook." Cox kon er wel om lachen. "Als ze hier niet met je lachen, heb je pas een probleem. Wij zijn een coöperatieve, wie bij de Komkommertijd werkt, is mede-eigenaar. Ik neem deze prijs namens elk personeelslid in ontvangst." (YDS)