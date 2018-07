Dementerende vrouw weggelopen uit home 'Sweet Home' 31 juli 2018

02u39 0

Wondelgem werd maandagochtend wakker toen rond 9 uur een helikopter en een resem politiecombi's de straten afzochten. In Wzc 'Sweet Home' in de Langeblikstraat was een 90-jarige zwaar dementerende vrouw verdwenen. Alle middelen werden dan ook ingezet om de vrouw terug te vinden. Naast de politiehelikopter werd ook de Cel voor Vermiste Personen ingeschakeld.





In de buurt werden ook bewoners aangesproken om te letten op de vermiste, ze had nog haar pyjama aan en liep op sloffen. Rond 10.20 uur kwam het verlossende bericht dat de vrouw gevonden was. Ze was in de Vrouwenstraat in een auto gaan zitten die niet op slot was, een goed kwartier stappen van haar 'Sweet Home'.





De eigenaars van die wagen hadden het opgemerkt en de politie verwittigd. (DJG/VDS)