Deliveroo levert Quick aan huis 26 juni 2018

Omdat de samenwerking van Deliveroo en Quick in Brussel een overdonderend succes is, kan je binnenkort ook in Gent een Giant, frietjes of een cheeseburger aan huis laten leveren. Vanaf juli kan het, vanaf 11 uur tot 22.30 uur, van donderdag tot zondag zelfs tot 23 uur. Aan huis leveren kost 2,5 euro per bestelling, en kan vanaf een bestelwaarde van 5 euro. Het Quick-menu is beschikbaar en er wordt gemiddeld 30 minuten na de bestelling aan huis geleverd. (VDS)