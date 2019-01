Delhaize krijgt Sint-Annakerk voor half miljoen: “In Gent koop je daarvoor nog geen herenhuis” Erik De Troyer

29 januari 2019

22u24 0 Gent De Sint-Annakerk zal ofwel voor 500.000 euro verkocht worden ofwel voor 30.000 euro per jaar in erfpacht gegeven worden. “En dat terwijl die kerk geschat werd op 1 tot 1,2 miljoen euro. Voor een half miljoen koop je in Gent nog geen herenhuis. Delhaize heeft duidelijk de kerk in de solden gekocht, want een frituuruitbater moet daar meer betalen voor een standplaats”, klinkt het bij de PVDA.

De herbestemming van de Sint-Annakerk heeft de voorbije weken heel wat commotie veroorzaakt. Sinds bekend werd dat Delhaize er een supermarkt van wil maken, zijn er elke dag protestconcerten op de trappen van de kerk. Een petitie van de PVDA werd intussen al 4.000 keer ondertekend. Op de gemeenteraad dinsdagavond haalde ook PVDA uit naar het stadsbestuur. “Het stadsbestuur liet de kerk schatten en het gebouw bleek een waarde te hebben van 1 tot 1,2 miljoen euro”, aldus Sonja Welvaert. “Maar wat blijkt...Delhaize wil 500.000 euro bieden of via erfpacht 30.000 euro per jaar. In Gent koop je daarvoor nog geen herenhuis, maar een beschermd monument blijkbaar wel. Er waren in totaal vijf kandidaten, onder wie vier héél slechte en met Delhaize één slechte. Het lijken wel solden, want Delhaize koopt dit pand met 60 procent korting. Wat moet ‘de fritoloog’ daar niet van vinden? Die moest destijds de frituur op de Vrijdagmarkt opgeven omdat 48.000 euro per jaar betalen te veel was. Een frituur is dus duurder dan een kerk. Begrijpe wie begrijpen kan.”

Restauratiekosten

Cultuurchepen Sami Souguir (Open Vld) reageerde. “Restaureren zal veel kosten. Alleen al voor de buitenkant zullen de werken 5,5 tot 6 miljoen euro kosten. Wat het zal kosten om de binnenkant te renoveren, is nog niet bekend. Dit is een project dat al lang aan de gang is. In het verleden werd het pand bekeken door het Festival van Vlaanderen, de Minard, Hogescholen en verschillende ondernemers, maar zonder succes.”

“De kerk is ons eigendom, maar we hebben toch de toestemming gevraagd aan de bisschop. Hij vond de vijf projecten die werden voorgesteld aanvaardbaar. Er werd een jury samengesteld waaruit bleek dat Delhaize het beste voorstel had. Het wordt trouwens ook niet zomaar een supermarkt. Er is al een eerste concept en dat ziet er veelbelovend uit. Het concept laat ook ruimte voor buurtinitiatieven.”

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) bevestigt dat er nog wat mobiliteitszorgen zijn rond de Sint-Annakerk. “Wanneer tram 7 er komt, zal een deel van het Sint-Annaplein autoluw worden. We zullen moeten kijken hoe dat zit met de beleveringen. Los daarvan is het belangrijk dat er een bestemming komt. Een pand zonder bestemming takelt veel sneller af.”

Sp.a roept op om in de toekomst de Gentenaars meer te betrekken bij beslissingen over kerken. “Dit raakt de mensen”, zegt Karin Temmerman. “Ook de mogelijke investeerders moeten beter begeleid worden. Er waren in totaal 50 geïnteresseerden en er bleven er maar vijf over. Dat moet beter.”