Delhaize komt nu toch naar commissie (maar wat komen ze vertellen?) Sabine Van Damme

16 februari 2019

18u03 0 Gent Na de schertsvertoning op de vorige commissie cultuur, waar heel veel vragen werden gesteld over de plannen voor de Sint-Annakerk maar niemand antwoorden mocht geven – komt er een herkansing. Delhaize stuurt drie afgevaardigden naar de volgende commissie cultuur, op 11 maart. Vraag is wat die zullen vertellen, de onderhandelingen tussen de stad en Delhaize moeten immers nog starten.

Er heerst een hardnekkig misverstand dat er sowieso een Delhaize in de Sint-Annakerk komt. Dat staat nog niet vast, de stad heeft enkel Delhaize aangeduid als enige onderhandelingspartner voor de invulling van de Sint-Annakerk, op basis van hun voorstel om een supermarkt, restaurant en wijnbar in de kerk te huisvesten. Maar de onderhandelingen over wat Delhaize juist wil en wat de stad kan en mag toelaten, én over het geld, moeten nog starten. (Lees verder onder de foto)

Toch is intussen zoveel commotie ontstaan rond die ‘commerciële invulling’, dat de commissie cultuur zich genoodzaakt voelde er eerder deze maand een vergadering aan te wijden. Een schertsvertoning, want omwille van de commerciële belangen kon en mocht het stadsbestuur quasi geen enkele vraag beantwoorden. Meer nog: de meest prangende vragen mochten niet eens gesteld worden, omwille van de geheimhoudingsplicht van de gemeenteraadsleden. Delhaize zelf was immers niet aanwezig. Logisch, ze werden nauwelijks 24 uur voor de bewuste vergadering uitgenodigd.

Volgende maand beter, dus. Op de commissie van 11 maart stuurt Delhaize wél drie afgevaardigden. Wat die dan wel zullen kunnen vertellen valt af te wachten. Want – zoals eerder gezegd – er is nog geen overeenkomst tussen de stad en Delhaize, alles moet nog onderhandeld worden.

Heel opmerkelijk was het voorstel om op die volgende vergadering ook een vertegenwoordiging van de actiegroep SOS Sint-Anna uit te nodigen. Nooit eerder werd een actiegroep actief betrokken in een officiële vergadering van het stadsbestuur, of aan het woord gelaten. Als de gemeenteraadscommissie cultuur dat volgende maand wél doet, kan dat een precedent zijn. Dan kan elke actiegroep in Gent – en zo hebben we er wel wat – in de toekomst spreekrecht eisen.