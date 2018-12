Degout De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

21 december 2018

Elke week op vrijdagochtend zit ik met veel goesting voor mijn toetsenbord om u te voorzien van deze column. Dit keer kom ik maar moeilijk op gang. Gebrek aan inspiratie is het niet, er gebeurt genoeg in Gent om er een boompje over op te zetten. Het is eerder een degout aan wat er zich de laatste dagen en weken in onze stad en ons land afpeelt. Het wordt met de dag moeilijker om niet af te glijden in puur cynisme. De plaatselijke Open Vld voerde met haar ‘wie wordt schepen-stemming’ een wrang kersttoneel op en stuurde het hele Peeters-kabinet, allemaal mensen met een gezin, werkloos de feestdagen in. De hele stad, van de culturele sector tot zelfs de übergroene Low Impact Man, spraken hun afschuw uit, maar het kwaad was geschied. De Gringe (dat kerst-hatende monstertje) in dit verhaal, Sami Souguir, wil van geen wijken weten omdat de stemming “eerlijk verlopen is”. Eerlijk blijkt een rekbaar begrip te zijn. Scrooge van dienst, partijvoorzitter Mick Daman, hield de eer aan zichzelf en stapte op. De eeuwig vrolijke Merho, de geestelijke vader van Kiekeboe en Antwerpenaar, ergerde zich in deze krant aan deze vertoning. In zijn verhalen winnen de goeden en is er een happy end. Ik wou dat ik daar woonde.

Ook buiten Gent wordt cynisme een steeds grotere pil om weg te slikken. Een kleine week geleden was ik bij mijn oma op bezoek en ik zag er Maggie De Block op tv oreren dat ze het asielbeleid in ons land menselijker zou maken. Mijn oma betaalt door Menselijke Maggie nu een hoop meer voor haar medicijnen. MM stuurde eerder ook kankerpatiënten vervroegd weer aan het werk. Slik. Verder zagen we de gevallen regering er alles aan doen om verkiezingen te vermijden uit angst voor onze stem. Slik alweer.

Ik wou dat ik dit stukje kon ombuigen naar het kerstlicht, maar het lukt me niet. De degout, weet u wel?