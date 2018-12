Definitief: Sami Souguir schepen, Peeters krijgt prominente rol binnen partij Mathias De Clercq schept eindelijk duidelijkheid Sabine Van Damme

27 december 2018

14u49 0

Anderhalve week na de verrassende niet-verkiezing van Christophe Peeters als schepen voor Open Vld, reageert Mathias De Clercq voor het eerst op de heisa die daarrond is ontstaan. “Ik heb begrip voor de emoties daarrond”, stelt hij. “Ik zal mij persoonlijk engageren om ervoor te zorgen dat Christophe Peeters een prominente rol binnen de partij zal blijven spelen.”

Na de brief die de oud-schepenen van Open Vld Gent (waaronder Geert Versnick, Guy Serraes, Sas van Rouveroij en Erwin Devriendt) vorige week al stuurden naar Mathias De Clercq en Gwendolyn Rutten, is er nu contact geweest tussen hen en De Clercq. Daarop heeft Mathias De Clercq eindelijk voor duidelijk gezorgd door zelf te communiceren. “Het bestuur van Open Vld Gent heeft Sami Souguir en Sofie Bracke aangeduid als schepenen. Samen met hen en met de hele ploeg zal ik mij met elke vezel inzetten voor onze stad”, stelt hij. Daarmee is het duidelijk: Sami Souguir wordt schepen, en Christophe Peeters niet. Het terugdraaien van die beslissing, waar de oud-schepenen op aanstuurden, komt er dus niet.

“Toch zal ik mij er persoonlijk voor inzetten om ervoor te zorgen dat Christophe Peeters een prominente rol binnen onze partij zal blijven spelen”, vervolgt De Clercq. “Ik heb begrip voor alle emoties die er de voorbije weken zijn geweest rond het feit dat Peeters geen schepen meer zal zijn. Dat is menselijk. Daarom wil ik nu met iedereen rond de tafel gaan zitten en luisteren, om er op een serene manier voor te zorgen dat de eenheid binnen onze partij terugkeert.”

Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten had eerder al getweet dat ze ‘pal achter Mathias De Clercq’ staat, ook al had die toen nog niet gereageerd. Daarop is een resem vernietigende reacties gekomen, vooral over het feit dat Souguir met 2.002 stemmen de voorkeur krijgt boven Peeters met 4.837 stemmen. Toch lijkt het erop dat de Gentse protagonisten zich voorlopig neerleggen bij de uitkomst die nu op tafel ligt, met Souguir als schepen en een prominente plaats voor Peeters. Wat die plaats dan zal zijn, is nog onduidelijk. Net als de reactie van Peeters trouwens, want die wil voorlopig niet reageren. Of hij zich zal neerleggen bij een ‘prominente plaats’ valt dus af te wachten. Maar voorlopig lijkt de rust binnen de Gentse afdeling van Open Vld dus terug te keren.

Volgende donderdagavond, op 3 januari, leggen de nieuwe burgemeester en de nieuwe schepenen de eed af in de Gentse gemeenteraad. Ook Christophe Peeters zal daar aanwezig zijn, want hij liet eerder al verstaan dat hij sowieso zal zetelen als gemeenteraadslid.