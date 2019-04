Deeltijds kunstonderwijs in Oost-Vlaanderen groeit: 10% meer leerlingen dan vorig jaar Yannick De Spiegeleir

11 april 2019

15u39 0 Gent Ruim 45.000 leerlingen gaan dit schooljaar naar een academie in de provincie Oost-Vlaanderen. Dat zijn er 6.000 meer dan 5 jaar geleden. Dit schooljaar alleen al is er een stijging van 4.264 leerlingen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Door het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs kunnen nu ook 6-jarigen met muziek en woordkunst-drama starten. Eerder kon dit al voor dans en beeldende en audiovisuele kunsten. Daarnaast kunnen ze een jaar initiatie volgen waarbij ze van alle domeinen proeven.

Oost-Vlaanderen telt 35 academies. In 48 van de 60 Oost-Vlaamse gemeenten is er een aanbod deeltijds kunstonderwijs. In vijf schooljaren tijd steeg het aantal leerlingen dat naar een Oost-Vlaamse academie gaat van 40.532 in 2014-2015 naar 45.030 dit schooljaar. Dit is een stijging van 11.1 procent. Dit schooljaar trad het nieuwe decreet voor de academies in werking. De Oost-Vlaamse academies trekken 4.264 extra leerlingen aan. Dit is 10.5 procent meer dan vorig schooljaar.

6- en 7-jarigen vinden vlot de weg naar de academie

Tot vorig schooljaar konden 6-jarigen enkel terecht in dans of beeldende en audiovisuele kunsten. Sinds dit schooljaar, door het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs, kunnen zij ook muziek en woordkunst-drama volgen. Er is zelfs een domeinoverschrijdende initiatie mogelijk. Kinderen die niet goed weten wat ze precies willen doen, kunnen op die manier al eens proeven van alle domeinen. In totaal volgen nu 6607 van de allerjongsten nu les aan de Oost-Vlaamse academies. 12% van hen kiest voor de domeinoverschrijdende initiatie.

Grootste academies van Oost-Vlaanderen:

GO! academie voor muziek, woord en dans Gent: 3.097 leerlingen

Academie voor Podiumkunsten Gent: 2.478 leerlingen

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Sint-Niklaas: 2.454 leerlingen

Kleinste academies van Oost-Vlaanderen:

Gemeentelijke Academie voor beeldende kunsten Waasmunster: 334 leerlingen

Gemeentelijke Academie voor beeldende kunsten Hamme: 450 leerlingen

Gemeentelijke Kunstacademie Maldegem: 513 leerlingen

Ook kleine academies zijn van levensbelang. Onderzoek wijst uit dat de afstand van thuis naar de academie een doorslaggevende factor is om je al dan niet in te schrijven in een academie. Deze academies moeten ook kunnen blijven bestaan. Dankzij het nieuwe decreet krijgen academies meer budget per leerling wanneer er lesgegeven wordt in een dunbevolkte gemeente. Voor Oost-Vlaanderen zijn dit de gemeenten Maarkedal en Kruishoutem.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “De vernieuwingen die we dit schooljaar voor het deeltijds kunstonderwijs hebben ingevoerd zijn een succes. In de provincie Oost-Vlaanderen tellen de academies ruim 10% meer leerlingen dan vorig schooljaar. De allerjongsten hebben ook de smaak te pakken. Kunstonderwijs is een extra troef voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling en het verbreedt de blik. Vlaanderen kent een sterke traditie van deeltijds kunstonderwijs. Heel wat van onze artiesten werden op de academies geprikkeld om hun talenten te ontwikkelen.”