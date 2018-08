Deel van straten in Malem krijgt make-over 14 augustus 2018

Enkele straten van het Eiland Malem krijgen een complete make-over. Dat heeft Mehmet Sadik Karanfil (Open Vld) te horen gekregen van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. "De staat van de trottoirs van onder meer Weerstandsplein, Zesseptemberlaan en Houtemlaan zijn in zeer slechte staat", stelt Karanfil. "Boomwortels duwen de trottoirtegels omhoog, wat gevaarlijke toestanden veroorzaakt voor mensen die slecht te been zijn." Toch worden ze niet allemaal onmiddellijk aangepakt. "Voor enkele straten in Malem is een project voor integrale heraanleg in uitwerking", zegt Watteeuw. "Het gaat om de Oudstrijderslaan, Dapperheidsstraat, Breendonckstraat, Herdenkingslaan en een deel van de Houthulsstraat. In deze projecten zal alles, ook voetpaden, vernieuwd worden binnen een nieuw weginrichtingsconcept. In oktober zullen de voorontwerpplannen een eerste keer voorgelegd worden aan de bewoners. Wat de andere straten in Malem betreft zijn er inderdaad locaties met voetpaden in slechtere staat. In volgende rondes naar vastlegging van prioriteiten toe, zullen deze waarschijnlijk oplichten in ons computersysteem om prioritair aan te pakken. Hier een concrete timing op kleven is nu nog niet mogelijk. Voor sommige, minder gebruikte trottoirs zou het trouwens beter zijn om ze te vergroenen, in plaats van opnieuw te verharden." (VDS)