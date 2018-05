Decathlon ontvangt finalisten De Mol 15 mei 2018

De mol is intussen ontmaskerd. Wie de finalisten van het populaire programma graag in levende lijve wil ontmoeten, kan zaterdag terecht in Decathlon. Pieter, Bahador en Lloyd brengen tussen 10.30 uur en 12 uur een bezoek aan de Gentse sportwinkel op de Vliegtuiglaan. Ze houden er halt in het kader van hun toer door Vlaanderen om al hun grootste fans te ontmoeten. Wie zaterdag naar de winkel afzakt, krijgt de kans om op de foto te gaan met dé mol en de twee finalisten tijdens een meet-and-greet. Voor meer informatie over het evenement kan je surfen naar https://www.facebook.com/decathlonbelgium. (YDS)