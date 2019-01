Decadance houdt reüniefeestje in Charlatan Didier Verbaere

27 januari 2019

Het legendarische danscafé Decadance hield zondagnamiddag en -avond een reünieparty in dat andere legendarische café Charlatan op de Vlasmarkt in Gent. Decadance sloot pas in november na 22 jaar de deuren. Maar de roep om een nieuw feestje klonk alsmaar luider.

“De vraag was groot ja. Al vond ik het nog te vroeg omdat we nog maar enkele maanden gesloten zijn en ik ben te oud aan het worden voor het nachtleven”, lacht voormalig uitbater Yves De Kegel. Samen met zijn oudere broer Bart hield hij Decadance 22 jaar draaiende in de Overpoortstraat. Tot ze er in november zelf de stekker uitrokken. Jarenlang passeerden de grootste DJ’s ter wereld in de danskroeg. En nu was er dus The First Decade met Jan Van Biesen, Jens Holmes, Moody vs Josh Lasden, Yamo en Deejames achter de draaitafels. “We zullen op termijn en op regelmatige tijdstippen nog wel soortgelijke feestjes organiseren”, belooft Yves. Het eerste feestje werd door de trouwe aanhangers alvast goed onthaald.