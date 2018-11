Dealer staat terecht voor verkoop drugs in discotheek: “Gerecht is het beu” Sam Ooghe

22 november 2018

14u54 0 Gent Een jongeman uit het West-Vlaamse Izegem riskeert een korte celstraf voor dealen in de discotheek ArtCube in Gent.

De man (22) stond deze ochtend terecht in de snelrechtzitting van de correctionele rechtbank. Hij werd begin deze maand betrapt tijdens een grootse drugsactie van het gerecht in Gent. Daarbij werden 90 personen met drugs aangetroffen, en vier mensen gearresteerd op verdenking van dealen. Een daarvan was de beklaagde West-Vlaming. Hij werd in de ArtCube betrapt met cocaïne en ketamine, en zou een minderjarige xtc-pillen aangeboden hebben.

“Het gerecht is het beu”, sprak rechter Anthony Van Mol de beklaagde deze voormiddag toe. “Er lopen in de ArtCube nogal wat jonge mensen rond, hè, meneer. Hoe oud bent u? 22? (blaast)” De verdediging vraagt “enige clementie” in de vorm van de opschorting. “Mijn cliënt is jong, staat aan het begin van zijn leven. Een strafblad zou hem niet helpen in de zoektocht naar werk.”

De rechtbank overweegt om een straf of gunst te koppelen aan voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot druggebruik. Vonnis over één maand.