De volharders van Teater Exces Gentse Feesten | DE OUDE DOOS VAN PATRICK 10 juli 2018

Kent u Teater Exces nog? Op deze foto uit 2009 speelden ze nog de kleinschalige voorstelling 'Eminence Grises' in de Gentse straten. Ooit waren ze echter de grote blikvanger van de start van de Gentse Feesten. Tijdens de openingsparade kwamen ze telkens met iets bijzonders op de proppen, zoalssteltenlopers en opvallende kostuums, vaak met hier en daar een stel blote borsten. De jaren zijn niet mals geweest voor oprichter Patrick Vandewalle en co. Problemen met locaties, brandattesten, geld,... Het hield niet op voor Teater Exces. Maar ondanks alles staan ze er dit jaar gewoon opnieuw. Patrick Vandewalle brengt de voorstelling 'Time Sprinter' in de straten van de Feestenzone. (EDG)