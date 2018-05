De vergeten kapel staat na 6 jaar nog steeds te koop 17 mei 2018

02u26 0 Gent Na zes jaar is een kapel langs de Oude Houtlei nog steeds op zoek naar een nieuwe eigenaar.

De oude kapel van het Sint-Amandisinstituut staat al vele jaren leeg. In 2007 waren er nog plannen om er een feestzaal van te maken en later wilde een bekende horeca-uitbater het pand kopen, maar heel die tijd is er niks met het pand gebeurd.





Prijsverlaging

Recent is de kapel uit 1681 nog in prijs verlaagd, van 650.000 naar 560.000 euro, maar voorlopig staat het nog steeds te wachten op een koper. De kapel is dan ook niet makkelijk te vinden. Het staat midden in een bouwblok omgeven door nieuwbouwwoningen. Kandidaten kunnen zich melden bij Immo Da Vinci. (EDG)