De verdwenen openingsparade Gentse Feesten | DE OUDE DOOS VAN PATRICK 13 juli 2018

02u50 0

De openingsparade was jarenlang een vaste traditie op de openingsdag van de Gentse Feesten. Het was de kans voor alle theatergroepen, dansverenigingen enzovoort om hun programma voor de Gentse Feesten in de kijker te zetten. En hoewel er vaak wat lacherig werd gedaan over de kwaliteit van die stoet, zijn er toch veel artiesten die hem graag terug zouden hebben. Deze foto dateert van begin de jaren 90, toen Gilbert Temmerman (met witte pet) nog burgemeester was en Noël Bouquet (met hoed) nog schepen voor de liberalen. Hier maakte hij kennis met een blauwe Gentenaar van een andere orde. De tribune stond toen nog gewoon op het Braunplein. (EDG)