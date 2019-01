De terugkeer van assisen in Gent, én van de smoezen van de mogelijke juryleden: “Mijn Jägermeister staat al koud” Sam Ooghe

28 januari 2019

17u57 0 Gent Deze week start voor het eerst in zo’n drie jaar een assisenzaak in Gent. Traditioneel wordt eerst de volksjury samengesteld, en dat gaat traditioneel gepaard met de origineelste smoezen om aan de burgerplicht te ontkomen.

“We gaan er geen doekjes om winden”, was de voorzitter van het het assisenhof maandagochtend meteen duidelijk. “De vergoedingen die u als jurylid zou krijgen, zijn niet gigantisch.”

Alsof dat nog gezegd moest worden. Tientallen opgeroepen burgers waren tussen negen en half tien de assisenzaal op de Opgeïstenlaan binnengewandeld, bijna allemaal met een zuur gezicht. “Ik krijg vandaag een transportvergoeding voor 35 kilometer”, vertelt een vrouw fijntjes. “Maar volgens mijn gps was het wel degelijk 40 kilometer.”

Jägermeister staat koud

Iedereen die opgeroepen was, moest persoonlijk bij de voorzitter komen, om uit te leggen waarom hij of zij al dan niet geschikt zou zijn om in de volksjury te zetelen. Dat ging zoals vanouds gepaard met originele smoezen, gaande van fysieke kwaaltjes, over zorgen voor zieke familieleden, tot een wel erg originele uitleg. “Ik kan volgende week niet komen, meneer de voorzitter”, sprak een opgeroepen burger. “Ik ga op reis. Mijn Jägermeister staat al koud.” Tot jolijt van de assisenzaal - al leek het verdacht veel op een bewuste strategie om over te komen als een persoon die geen doordacht oordeel kan vellen.

De niet-gewraakte juryleden gingen in de pot, wat leidde tot een gelote volksjury van twaalf burgers - zes mannen, en zes vrouwen. Ze moeten vanaf vrijdag oordelen over de schuld van Hasan I., die in april 2016 een collega-cafébaas doodschoot op straat in Temse. Hij riskeert levenslang voor moord.