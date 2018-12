De stad trakteert: vuurwerk en nieuwjaarsdrink Sabine Van Damme

21 december 2018

13u55 0 Gent Naar goede gewoonte trakteert de Stad Gent voor oudejaar en nieuwjaar. Bij de jaarwisseling wordt een groot vuurwerk afgestoken, op zondag 13 januari zijn er sloten gratis drank aan de Stadshal, mét een speecht van de nieuwe burgemeester.

De stad zet 2019 in met een knal (of veel knallen). Op 31 december om midderlacht start het vuurwerkspektakel aan Portus Ganda. Vuurwerkmeesters Vangelabbeek uit Lanaken zorgen voor een spectaculair hoogtevuurwerk van op de Sint-Baafsweide. Het spektakel, inclusief feestmuziek, duurt 20 minuten. Beelden daarvan worden ook geprojecteerd op een LED-scherm van 15 vierkante meter, opgesteld aan de Slachthuisbrug. Wie het vuurwerk wil zien kan plaatsnemen van de Koepoortkaai over het Jules de Vigneplein, het Veermanplein en de Nieuwbrugkaai tot de Sint-Jorisbrug. Wie glazen en flessen meebrengt om te klinken op het nieuwe jaar, wordt vriendelijk verzocht om alle afval terug mee te nemen of te deponeren in de voorziene vuilnisbakken.

Twee weken later, op zondag 13 januari vanaf 11 uur, zijn alle Gentenaars welkom voor een gratis nieuwjaarsdrink onder de stadshal. Kersvers burgemeester Mathias Declercq zal er de nieuwjaarswensen van de nieuwe bestuursploeg verkondigen. ‘t Spelleken van Drei Kluiten zorgt voor een nieuwjaarslied, de legendarische Skyblasters zullen in hun gekende stijl de Stadshal vullen met exotische stropmuziek. De Stad Gent heeft 20.000 euro gereserveerd voor de catering. Uitbureau Gent vzw zal voor dit bedrag 27.000 gratis drankjes uitschenken, waaronder glühwein, Valeir, Gruut, pils, L’arogant, Ouwen Duiker, witte wijn, fruitsap, frisdrank, water en koude chocomelk. IVAGO en de Stad Gent voorzien ruim 13.000 herbruikbare bekers.