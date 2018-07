De Reigersbond wil weer tram aan Sint-Denijslaan 03 juli 2018

Vandaag is het precies één jaar geleden dat tram 2 en 4 niet meer stoppen aan de halte Gent Sint-Denijslaan.





"Hoe kan De Lijn automobilisten verleiden om de tram te nemen wanneer die eerst nog zo ver naar de eerstvolgende halte moeten stappen?", vraagt de Reigersbond zich af. De reden van de afschaffing was de sporadische inzet van lange Albatrostrams op lijn 4. "Laat voortaan enkel nog de Hermelijntrams van lijn 2 stoppen op deze halte", aldus de Reizigersbond (REBO). "Dat is klantvriendelijker dan dat tram 2 deze halte voorbijrijdt en 100 meter verderop tot één minuut op het Parkplein moet wachten op groen licht rijrichting Clementinalaan en station". (DJG)