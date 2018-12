De Raadkamer wint tweede Geiwene Foersjet voor waterzooi met vis



Sabine Van Damme

04 december 2018

08u30 3 Gent Restaurant De Raadkamer aan de Nederkouter heeft de tweede Geiwene Foersjet in de wacht gesleept. Die wordt uitgereikt in het kader van de Week van het Gents, aan het restaurant met het beste authentiek Gents gerecht, dit jaar ‘waterzooi met vis’.

Tom Lammertyn en Kim Van Hamme zijn in de wolken met hun prijs, vooral omdat ze nog niet zo lang hun eigen zaak hebben. Chef Tom Lammertyn werkte onder meer in ’t Patyntje, het Kasteel van Wippelgem en The House of Eliott. Kim Van Hamme was steeds zijn sous-chef. “Het is Kim die mij gepusht heeft om ons in te schrijven voor deze wedstrijd”, zegt Tom. “Het is een mooie prijs, en het is leuk dat we iets voor Gent terug kunnen doen.”

“In principe was onze waterzooi altijd met kip, maar de opdracht luidde vis. Riviervis dan nog. Gelukkig kregen we advies van onze leverancier, vishandel De Vis. Onze waterzooi is iets modern. Er zitten 3 stukken gepocheerde vis in: snoekbaars, paling en beekvis. Ook onze groenten worden op verschillende wijzen bereid. We hebben traag gegaarde wortel, gebrande prei en rauwe selder. De kruiden zijn niet de meest traditionele, we werken onder meer met duizendblad.

De waterzooiversie die de Geiwene Foersjet won, blijft het hele jaar op de kaart staan bij De Raadkamer. Vorig jaar won Brasserie Bridge op het Sint-Baafsplein de eerste Geiwene Foersjet voor de beste Gentse stoverij. Dit jaar namen slechts 4 horecazaken deel: Spoorloos Perron, The Bridge, De Raadkamer en ‘t Klokhuys. Een zes-koppige jury proefde de vier versies op maandag 19 november in de Hotelschool van Gent en koos vervolgens de beste waterzooi met vis op basis van smaak, presentatie, het gebruik van streekgebonden producten en de bereidingswijze. Met een juryrapport van maar liefst 297/300 kwam De Raadkamer dus als winnaar uit de bus.