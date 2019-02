De perfecte start voor Tournée Minérale: Gentse ingenieur brengt gin zonder alcohol op de markt Yannick De Spiegeleir

01 februari 2019

16u30 0 Gent Vandaag start de derde editie van Tournée Minerale. Een maand lang worden Vlamingen uitgedaagd om geen alcohol te drinken. Voor liefhebbers van een smaakvolle gin ontwikkelde de Gentse Charlotte Matthys de alcoholvrije ‘NONA June’.

Charlotte, die vorig jaar afstudeerde als bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent, ging niet over één nacht ijs om haar gin te ontwikkelen. “Tijdens de ontwikkeling van het smakenpallet heb ik een beroep gedaan op topchefs en –sommeliers. Door hen te laten proeven ben ik tot een gebalanceerd smakenpallet gekomen”, zegt Charlotte. Voor de samenstelling kon de bio-ingenieur ook buigen op haar wetenschappelijke opleiding aan de UGent. “Bij een klassieke gin zorgt alcohol voor een langere houdbaarheid. Dankzij mijn kennis over destillatie en extracten kon ik die uitdaging ook overbruggen voor NONA June. Mijn opleiding kwam dus goed van pas”, lacht ze.

De inspiratie haalde Charlotte zelf uit haar deelname aan de editie van Tournée Minérale vorig jaar. “Gin is mijn lievelingsdrankje, maar ik merkte dat het moeilijk was om een kwaliteitsvol alternatief te verkrijgen in bars en restaurants. Daarom besloot ik zelf aan de slag te gaan. Het sluit ook aan bij mijn eigen voornemen voor een gezondere wereld.”

NONA staat voor non-alcoholisch, maar betekent ook 9 in het Latijns: een verwijzing naar de 9 plantenextracten die de gin bevat. Eén van die extracten komt van de jeneverbes ‘Juniper Berry’ of kortweg ‘June’.

Het drankje slaat duidelijk aan. Sterrenzaken zoals het Gentse OAK hebben het op de kaart staan en op minder dan een maand tijd gingen er al 1.000 flessen de deur uit.

Wie zelf een fles ‘NONA June’ in huis wil halen kan terecht in een selectie van wijnhandels of op de webshop op www.nonadrinks.be. Een fles kost 29,90 euro.