De Oogappel hangt geluksvogels in bomen 30 januari 2018

Ook jong talent krijgt een kans tijdens het Lichtfestival. De kinderen van Leefschool De Oogappel op de Bisdomkaai maakten hun eigen geluksvogels uit recuperatiemateriaal met de hulp van vormgeefster Sibylle Debusseré en beeldend kunstenaar Martin Hoevenaar. De kunstwerken staan in het teken van vrede: het jaarthema van de stad in 2018. De charmant verlichte vogels werden gisteren door een papa van een leerling en professioneel boomchirurg in de bomen bevestigd aan de Nederpolder. "Een mama van één van onze leerlingen is medewerkster van het Lichtfestival en aangezien onze school op de route ligt, was het de uitgelezen kans om de kinderen te betrekken. We zijn nieuwsgierig naar het resultaat", zegt directrice Hilde Struyvelt. (YDS)