De Musketiers: "Sluipweg kwijt" 27 maart 2018

Drankenhandel De Musketiers in de Sleepstraat moest door de vele omwegen extra personeel in dienst nemen om de leveringen uit te voeren in de binnenstad.





In de Tolhuis-sector wordt het circulatieplan binnenkort aangepast. "En die aanpassingen zijn geen verbetering voor ons", legt Vincent De Schepper uit. "Vroeger hadden we een sluipwegje waardoor we niet iedere keer over de Dampoort moesten. Door veranderingen van rijrichting zullen we dat nu wel moeten doen. Al begrijp ik dat het voor de buurtbewoners een verbetering is. Mijn chauffeurs verliezen nog steeds 30 uur per week door de omwegen." (EDG)