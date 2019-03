De mooiste verhalen van Gent, verzameld door Gentenaars Sabine Van Damme

22 maart 2019

13u02 0 Gent Al sinds 2003 lopen in Gent een aantal ‘Raconteurs’ rond, die verhalen optekenen van mensen uit hun buurt. Leuke verhalen, mooie getuigenissen, grappige anekdotes, alles kan. Al die verhalen zijn voortaan terug te vinden op de w Al sinds 2003 lopen in Gent een aantal ‘Raconteurs’ rond, die verhalen optekenen van mensen uit hun buurt. Leuke verhalen, mooie getuigenissen, grappige anekdotes, alles kan. Al die verhalen zijn voortaan terug te vinden op de w ebsite raconteurs.gent . En iedereen kan daar voortaan zelf ook verhalen aan toevoegen.

De stad zette de Raconteurs in om verhalen te verzamelen, om zo de Gentenaars nauwer te betrekken bij hun wijk, maar ook als brug tussen het verleden en de toekomst. Het hele project valt dan ook onder de dienst beleidsparticipatie. “Af en toe werd dan een boekje uitgegeven met verzamelde verhalen, bijvoorbeeld over de B401”, zegt schepen Astrid De Bruycker. Maar voortaan kan iedereen alle verhalen lezen, bekijken of soms zelfs beluisteren op internet. Nog leuker: iedereen kan voortaan verhalen toevoegen.”

Margit Sarbogardi uit Ledeberg en Martine De Smet uit Zwijnaarde zijn Raconteurs van het eerste uur. Martine maakt vooral foto’s, Margit noteert verhalen. “Wij werden Raconteur na een oproep van de stad. Iedereen kan Raconteur zijn, maar het is toch vooral iets voor sociale mensen, die veel anderen kennen, die graag ‘een klapke’ doen, en graag schrijven, uiteraard. Daarom blijft ook elk in zijn eigen buurt, daar ken je de mensen het best. Want het zijn meestal de meest bescheiden mensen die de mooiste verhalen hebben.”

Margit noteerde het verhaal van een man uit Ledeberg die geboren werd op de keukentafel, maar evengoed van bakkerij Van Hoorebeke waar het bakkerskoppel ook nog na hun 70ste actief is, uit liefde voor het vak, en voor elkaar. Martine bracht onder meer de bibliothecaris van Zwijnaarde in beeld.

Alle verhalen zij terug te vinden op Raconteurs.gent. Er staan er al meer dan 100 online.