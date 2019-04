De Meester en De Vuyst Oost-Vlaamse lijsttrekkers voor PVDA Yannick De Spiegeleir

06 april 2019

22u56 0 Gent De PVDA heeft zaterdagmiddag haar kandidaten voor de Vlaamse en Federale verkiezingen in Oost-Vlaanderen voorgesteld. De kandidaten kwamen samen aan kanon de Dulle Griet aan de vrijdagmarkt in Gent. “Het kanon symboliseert de doorbraak die we met onze 72 kandidaten willen forceren in Oost-Vlaanderen”, zegt Tom De Meester, Vlaams lijsttrekker voor PVDA.

De PVDA mikt op een eerste verkozene vanuit Oost-Vlaanderen in het Vlaams en federaal parlement. Bij de verkiezingen van 26 mei trekken Tom De Meester en Steven De Vuyst respectievelijk de Vlaamse lijst en de lijst voor de Kamer voor de PVDA in Oost-Vlaanderen. Tom De Meester is gemeenteraadslid in Gent en Vlaams woordvoerder van de PVDA. Hij staat ook bekend als bedenker van het woord Turteltaks. Steven De Vuyst werkte vroeger als parlementair medewerker van Raoul Hedebouw en is nu schepen in Zelzate voor de PVDA. “Steven en ik willen na de verkiezingen in het parlement zitten, het is het moment voor de doorbraak van de PVDA in Oost-Vlaanderen”, zegt Tom De Meester. De PVDA wil bij de verkiezingen vooral sociale thema’s terug op de kaart zetten. “Wij trekken dan ook naar de verkiezingen met ‘fenomenaal sociaal’ als slagzin”, stelt De Meester.

Naast De Vuyst en De Meester staan er uiteraard nog kandidaten op de lijst. “Onze kandidaten zijn ook het toonbeeld van een actieve partij. Wij zijn een partij van mensen die zich willen inzetten voor een betere wereld en dat straalt deze lijst ook uit.”, legt De Meester uit. “Op onze lijst vind je vakbondsmilitanten die naast klimaatactivisten staan, fabrieksarbeiders die naast leerkrachten staan, studenten die naast gepensioneerden staan”, gaat De Meester verder. “Met deze fenomenaal sociale kandidaten uit alle lagen van de samenleving willen wij op 26 mei de doorbraak forceren en een authentiek linkse stem naar het parlement brengen vanuit Oost-Vlaanderen”, besluit De Meester.