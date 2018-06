De Lijn klaar voor de Gentse Feesten 29 juni 2018

Vervoermaatschappij De Lijn is klaar om de vele feestvierders veilig en vlot van en naar de Gentse Feesten te brengen. Naast de vele extra trams en bussen worden ook de speciale Feestenbussen en frequente pendels van en naar de belangrijkste Park & Rides opnieuw ingezet. Dit jaar zijn ook de speciale tarieven of feestenformules terug van de partij. Dit zijn vervoerbewijzen op maat, zoals het speciale sms-biljet 'Gentse Feesten'. Meer informatie is terug te vinden op www.delijn.be/gentsefeesten.





