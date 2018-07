De Lijn heeft het niet meer 18 juli 2018

De Lijn vervoerde maandag 27.175 reizigers met het extra aanbod van pendeltramlijn 1 en de feestbussen. Dat is ruim 7% of 2.228 reizigers minder dan diezelfde dag vorig jaar. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, het station Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt, vervoerde 25.410 reizigers. Dat is 7,9 % of 2.170 reizigers minder dan vorig jaar. 1.765 reizigers maakten gebruik van de 12 feestbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen in alle richtingen vanuit Gent. Dat zijn er 58 minder vergeleken met vorig jaar. (VDS)