De Lijn geeft toe en stuurt toch pendelbus naar Ledeberg

Gent Er komt alsnog een pendelbus om de wijk Moscou te ontsluiten. Sinds enkele weken rijdt Tram 4 daar niet meer, omdat de sporen tussen Ledebergplein en Moscou te slecht liggen. Dagelijks stapten op dat traject 2.500 mensen op- en af. De pendelbus zal nu alle tramhaltes aandoen, op dezelfde tijdstippen.

Zowel in Ledeberg als op niveau van het stadsbestuur werd ronduit kwaad gereageerd toen De Lijn zonder enige voorafgaande waarschuwing besliste om tramlijn 4 op te schorten. Tram 4 rijdt sinds 21 november via Ledeberg naar de Stelplaats van Gentbrugge. Het hele traject van Ledebergplein tot aan de P&R Moscou, goed voor vijf haltes en 2.500 reizigers per dag, werd sindsdien niet meer bediend. Het stadsbestuur én verschillende actiegroepen in Ledeberg bleven De Lijn onder druk zetten, met succes, zo blijkt nu.





Zo snel mogelijk

"Het klopt dat we hebben ingestemd om alsnog een pendelbus in te zetten op het traject van tram 4", zegt Marianne Thysebaert. "Die bus zal dezelfde route rijden als de tram, op dezelfde tijdstippen, en aan dezelfde haltes stoppen. Wanneer de pendelbus wordt opgestart, is nog niet duidelijk, er moet nog een en ander concreet geregeld worden. Maar het zal zo snel mogelijk zijn. De bus zal blijven rijden tot de werken aan de sporen starten, in november 2018. Wat er tijdens de werken moet gebeuren, zullen we nog bekijken, maar als de straten worden opengebroken kan er uiteraard ook geen bus rijden." In afwachting van de werken worden de ongebruikte tramsporen opgevuld met rubber, zodat ze ongevaarlijk worden voor fietsers. Eens de pendelbus rijdt, kunnen ook de gewone buslijnen hun standaardtraject weer volgen.





Eigen verdienste

In Ledeberg wordt blij gereageerd, maar er wordt eveneens met modder gegooid. De actiegroepen 'Ledeberg, ook stad?' en 'Pendelbus voor Moscou!' claimen beiden op Facebook dat de komst van de pendelbus hun verdienste is.





(VDS)