De Lijn blijft minder reizigers vervoeren 19 juli 2018

De Lijn blijft minder reizigers vervoeren. In totaal 146.081 reizigers tijdens de eerste helft van de feesten. Dat is 18 procent minder dan in 2017. "Er zijn een aantal redenen te vinden voor deze daling", zegt Marianne Thysebaert. "Het weer is een belangrijke factor. Velen komen met de fiets omdat ze ook zeker zijn dat het droog zal blijven voor de rest van de dagen. Ook het WK was een factor. Wie elders op een groot scherm gaat kijken, zakt nadien niet meer af naar Gent. We komen ook van een recordjaar in 2017. Vergeleken met 2016 stijgen we zelfs met 10 procent. We zijn dus tevreden met onze cijfers", klinkt het. (EDG)